Umut Davası ertelendi

Uğur Mumcu suikastinin de aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan "Umut Davası"nda 13'üncü duruşma bugün görüldü.

Mahkeme, davanın 9 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

AĞAR TANIK OLARAK ÇAĞRILMIŞTI

Davada dikkat çeken gelişme ise bu duruşmada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın SEGBİS ile tanık olarak dinlenmesi talebi olmuştu.

Ağar'ın sistemde görünen iki ayrı adresine gönderilen tebligatlardan biri ulaştı. Bunun aksine Ağar'ın duruşmaya katılmadığı biliniyor.

TANIKLIĞI KRİTİK ÖNEMDE

Mumcu Ailesi’nin mahkemeye sunduğu dilekçede, Güldal Mumcu ile Mehmet Ağar arasında geçen bir diyalog hatırlatıldı. Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’ya taziye ziyaretinde bulunan dönemin Emniyet Genel Müdürü Ağar’ın, “Bir duvar örülüyor sanki” dediği; Güldal Mumcu’nun ise “Bir tuğla çekin, duvar yıkılsın” sözlerine karşılık Ağar’ın “Tuğlayı çekemem” yanıtını verdiği belirtildi.

Avukatlar, Ağar’ın Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı görevleri nedeniyle tanıklığının kritik önemde olduğunu vurguluyor.