En nihayetinde CHP’nin süreç hakkındaki görüşleri kamuoyuna açıkladı ve herkesle beraber bende öğrenmiş oldum.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP heyeti tarafından hazırlanıp TBMM Başkanlığı'na sunulan 53 sayfalık raporda "kayyım uygulamalarının sona ermesi, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gibi Türkiye’nin demokratikleşmesi için gerekli olan" pek çok düzenleme yer alırken; “PKK üyelerinin entegrasyon süreci” ve "Umut Hakkı"na ilişkin ise herhangi bir öneriye yer verilmedi.

Demedi demeyin; eli kanlı bir bebek katilinin ve onun güttüğü teröristlerin umut hakkı kapsamında affedilmesine vatandaşlarımızın en az yüzde 90 kadarı büyük bir şiddetle karşıdır.

Ülkemizde bir takım demokrasi ve hukuk sorunları yaşandığı kesin olsa bile bu sorunların sadece ve sadece bir etnik kökene ait olduğunu iddia etmek çok ama çok büyük bir saçmalıktır. Açıkça söylemek gerekirse bu memlekette en adil dağıtılan şey hukuksuzluk ve demokrasi eksikliğidir! Bu toplumu oluşturan hemen hemen herkes her kim olursa olsun eninde sonunda hukuksuzluk ve demokrasi eksiğinden nasibini alabilmektedir.

Bu son derecede eşitlikçi dağılımı bahane ederek teröre mazeret üretmeye kalkmak ise tam bir saçmalıktır, tam bir saçmalıktır çünkü terör ile kurulacak bir düzenin bugünü bile mumla aratacağı kesindir.

Dolayısı ile ülkemizdeki terör sorununun arkasında yatan asli sebep demokrasi ya da hukuk eksikliği değildir, herkesin önce bunu anlaması, terör sorununun demokrasi ve hukuk yolu ile çözülemeyeceğini bilmesi gerekir.

Terörizmin asli sebebi nükleer dehşet dengesi yüzünden siyasi emellerine ulaşmak için sıcak çatışmaya giremeyen devletlerin vekâlet savaşları kapsamında kurdurup kullandıkları silahlı örgütlerdir.

Bu örgütler kitleselleşebilmek için var olan her türlü etnik, dini ya da sınıfsal sorunu kullanabilir ama asli dertleri bu sorunları çözmek falan değil, bu sorunları kullanarak emperyalist hedefleri olan efendilerine hizmet etmektir. Hatta bu tip sorunları çözümsüzlüğe sürüklemek, kaşımak, derinleştirmek ve sürdürmek terör örgütlerinin çok daha fazla işine gelir.

İşte tam da bu yüzden demokrasi ve hukuk yolu ile uzlaşı arayarak terörizmi yok etmek hiç bir şekilde mümkün değildir. En nihayetinde bir memlekette demokrasi ve hukukun gelişmesi belki bir miktar terörizmin kitleselleşmesini engelleyebilir ama asla terörü bitiremez.

Terörü bitirmek istiyorsan:

1- Terörün arkasındaki asıl güçlerin bileğini büküp ikna edeceksin

2- Teröristi yok edecek ya da hapsedeceksin

Sonuç olarak, terör örgütleri ve teröristler kendi başına karar verme gücü olmayan tabiri caizse egemen güçler tarafından kullanılan piyonlardır, bu piyonlar ile görüşmek bunlara taviz verip uzlaşı aramak falan sonuç üretmeyecek, nafile gayretlerdir.

Bu çerçevede teröristlerin entegrasyonu, affı ve bebek katiline umut hakkı vermeyi konuşmak dahi avara kasnak işlerdir.

CHP tam da bu noktada çok doğru bir tavır almış, bir tarafta ülkemizdeki demokrasi ve hukuk eksikliğine vurgu yaparken diğer tarafta bunları istismar etmeye çalışan terör çevrelerine yüz vermemiştir.

Gelelim UMUT HAKKI meselesine:

Umut hakkı, ceza hukukunda özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmların, belirli bir süre ceza çektikten sonra durumlarının yeniden değerlendirilerek koşullu salıverilme (şartlı tahliye) imkânına sahip olma umudunu ifade eden bir kavramdır. Bu hak, kişinin işlediği suç ne kadar ağır olursa olsun, insan onurunun korunması ve rehabilitasyon (ıslah) amacıyla serbest kalma ihtimalini içerir. Doğrudan otomatik tahliye anlamına gelmez; sadece cezanın belirli bir süreden sonra (örneğin 25-30 yıl) idari veya yargısal bir mekanizmayla gözden geçirilmesini ve iyi hal, pişmanlık gibi unsurların değerlendirilmesini sağlar.

İmralı’da mukim bebek katilinin islah olmadığı, terör örgütünü yönetmeye ve suç işlemeye devam ettiği ise ortadadır.

Bebek katili için bırak umut hakkını konuşmayı İmralı’ya konulduktan sonra da önderlik etmeye devam ettiği herkes tarafından kabul edilen terör örgütü PKK tarafından işlenen mahkûmiyeti sonrasındaki suçlardan da yargılanması gerekmektedir.