Umut Kurt'tan romantik kutlama! Düğün fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni Melisa İnci'yle geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yılını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Umut Kurt'tan romantik kutlama! Düğün fotoğraflarını paylaştı

Oyuncu Umut Kurt ile sanat yönetmeni Melisa İnci iki yıl önce mutlu birlikteliklerini taçlandırma kararı almış ve nişanlanmıştı.

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Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Büyük heyecan yaşayan çift sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı.

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"CANIM KARIM"

Umut Kurt romantik karelere, 'Canım karım, biricik Melisacım… 1.yılımız kutlu olsun' notunu düştü. Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.


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