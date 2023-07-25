Umut Meraş trafik kazası geçirdi. Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş, Çekmeköy'de trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüp oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Umut Meraş'ın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun kullandığı araçta maddi hasar oluştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''