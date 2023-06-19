Umut Nayir adım adım Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ortalığı kasıp kavuran Umut Nayir'in transferi için Eyüpspor'un Fenerbahçe ile adımlar attığı öğrenildi.

Umut Nayir adım adım Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon en ufak bir hataya bile yer bırakmak istemeyen Fenerbahçe, forvet hattına iyi bir yerli alternatifi eklemek için harekete geçti.

Sarı lacivertliler; geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta görev yapan 29 yaşındaki Umut Nayir için önemli adımlar attı.

Umut Süper Lig'deki karşılaşmalarda 17 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Umut Nayir ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin, başarılı golcünün transferini sonlandırmak adına resmi girişimleri sıklaştırdığı ve kısa sürede Eyüpspor'dan sonuç alacağı ifade edildi.

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