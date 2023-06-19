Umut Nayir adım adım Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon en ufak bir hataya bile yer bırakmak istemeyen Fenerbahçe, forvet hattına iyi bir yerli alternatifi eklemek için harekete geçti.

Sarı lacivertliler; geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta görev yapan 29 yaşındaki Umut Nayir için önemli adımlar attı.

Umut Süper Lig'deki karşılaşmalarda 17 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Umut Nayir ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin, başarılı golcünün transferini sonlandırmak adına resmi girişimleri sıklaştırdığı ve kısa sürede Eyüpspor'dan sonuç alacağı ifade edildi.