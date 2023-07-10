Umut Nayir Fenerbahçe'de. Bonservis bedeli gündem oldu

Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertliler, Milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor başkanının bu transferden bonservis istememesi üzerine sosyal medyadaki taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdi.

Umut Nayir Fenerbahçe'de. Bonservis bedeli gündem oldu

Transferde hız kesmek istemeyen Fenerbahçe'nin şimdiki hamlesi ise Umut Nayir oldu.

Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Dzeko'nun alternatifi olarak Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçti ve imzayı attı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı. Özkaya'nın Fenerbahçe'ye yaptığı bu jest, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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