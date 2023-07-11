Umut Nayir Fenerbahçe'de. Transfer resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı. Umut Nayir’e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Geçen sezon Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir, 33 maça çıkarken 18 gol attı ve 3 asist yaptı.