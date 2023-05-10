Umut Nayır takımdan ayrılacak mı. Ümraniyespor asbaşkanı açıkladı

Adı Trabzonspor ile anılan Süper Lig'in formda isimlerinden Umut Nayir hakkında çıkan transfer iddialarına kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklık getirdi.

Umut Nayır takımdan ayrılacak mı. Ümraniyespor asbaşkanı açıkladı

Ümraniyespor forması altında bu sezon ligde dikkat çeken performanslardan birine imza atan Umut Nayir için Ümraniyespor asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan transfer açıklaması geldi.

"BİZİMLE OLACAK"
İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a konuştu. Kulaksız "Umut Nayir bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Onun için belirlediğimiz bir bonservis bedeli yok çünkü yeni sezonda inşallah Süper Lig'de bizimle birlikte görev yapacak." dedi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI
Umut Nayir'in adı Trabzonspor ile anılmıştı. Bu sezon 27 maçta görev alan Umut Nayir, 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Umut Nayir, bu sezon gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım'a yükseldi.

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