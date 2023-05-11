Umut Nayir'den flaş Beşiktaş açıklaması

Ümraniyespor'da gösterdiği performansla büyük takımlar ile anılan Umut Nayir, geleceği ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir'den flaş Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, transfer iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Nayir'in açıklamaları;

"O GÜN GELİRSE KONUŞURUZ"
-Büyük takım hayali kuran biri değilim. Şu an için önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Zaten Eyüpspor'un oyuncusuyum. Oradaki durumum ne olacak belli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. Birçok kulüple adım geçiyor. Önceliğim performansım. O gün gelirse konuşuruz.

"MİLLİ TAKIM HERKESİN HAYALİDİR"
-Murat Başkan ile sürekli iletişim halindeyiz. Süper Lig için çok yatırım yaptılar. İnşallah Eyüpspor'da Süper Lig'e çıkar ve orada iyi bir performans sergilerim. Milli takım forması giymek herkesin hayalidir. Bunu değerli kılacak şey sürekliliğin olması. Bu da benim performansıma bağlı.

Kaynak: TRT Spor

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Terasta yakılan mangal çatıyı tutuşturdu Güncel
Terasta yakılan mangal çatıyı tutuşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil’ Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil’
Dezenformasyon içerikli hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
Dezenformasyon içerikli hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu: Bir gün bile bunlara çok. Pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Bir gün bile bunlara çok. Pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı Güncel
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kılıçdaroğlu Rusça tweet attı. Fake içerikler ve montaj kasetlerin arkasında kimin olduğunu açıkladı Siyaset
Kılıçdaroğlu Rusça tweet attı. Fake içerikler ve montaj kasetlerin arkasında kimin olduğunu açıkladı