Umut Nayir'den flaş Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, transfer iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Nayir'in açıklamaları;

"O GÜN GELİRSE KONUŞURUZ"

-Büyük takım hayali kuran biri değilim. Şu an için önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Zaten Eyüpspor'un oyuncusuyum. Oradaki durumum ne olacak belli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. Birçok kulüple adım geçiyor. Önceliğim performansım. O gün gelirse konuşuruz.



"MİLLİ TAKIM HERKESİN HAYALİDİR"

-Murat Başkan ile sürekli iletişim halindeyiz. Süper Lig için çok yatırım yaptılar. İnşallah Eyüpspor'da Süper Lig'e çıkar ve orada iyi bir performans sergilerim. Milli takım forması giymek herkesin hayalidir. Bunu değerli kılacak şey sürekliliğin olması. Bu da benim performansıma bağlı.

Kaynak: TRT Spor