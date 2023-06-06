Umut Nayir'e Fenerbahçe kancası

Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor'da iyi bir sezon geçiren milli oyuncu Umut Nayir'i transfer etmek istiyor.

Umut Nayir'e Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Enner Valencia ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimaline karşı yönetim, golcü arayışlarını sürdürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir’i gündemine aldı.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla ilgi odağı olan Nayir, sezonun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

Ümraniyespor'la bu sezon 32 maçta forma giyen Umut Nayir, 17 gol atarken, 3 asist yaptı.

29 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Bitexen Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.

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