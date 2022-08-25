Dünyaya umut olacaktı koronavirüs ilacından kötü haber geldi

Koronavirüs Dünya genelinde 6 milyon 480 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Birçok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs varyantlarıyla bela olmaya devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken virüs bir kez daha BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile güçlendi.

Salgının iki buçuk yıl sonra, en bulaşıcı varyant ile yine karşımızda. BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısı için geri sayıma geçti. İki şirket yeni Korona aşısı için klinik testlere başlamaya hazırlanırken Paxlovid ilacından umutsuz bir haber geldi

Alman BioNTech ile Korona aşısını üreten Pfizer, Paxlovid adını verdiği ve koronavirüse karşı özel olarak geliştirdiği ilacın, hastalığı ağır geçirme riski olanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 90’a yakın azalttığını duyurmuştu. Ancak olmadı. Gelen son haber ilacın etkinliğini tartışılır hale getirdi. USA Today'de yer alan habere göre, yapılan son testler Paxlovid'in genç yetişkinlerde oldukça az fayda sağladığı sonucuna ulaştı.

İsrail'de 109 bin hastayı kapsayan araştırmadan elde edilen sonuçlar bu ilacı kullanan 40 ile 65 yaş arasındaki insanlarda elle tutulur bir fayda görülmedi.

Biden yönetimi, söz konusu ilacı satın almak ve binlerce eczanede kullanıma sunmak için 10 milyar dolardan fazla harcamıştı.