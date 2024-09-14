Umut Ünlü’den tarihi başarı

Paris’te düzenlenen Paralimpik Oyunlarında yarışan Umut ünlü 50 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde altın madalya kazandı. Milli sporcu aynı organizasyonda Türkiye adına 2 altın madalya kazanan ilk sporcu unvanını elde etti.

Yaklaşık 4 yıldır yüzme sporu ile uğraştığını ve yüzmeye 19 yaşında başladığını ifade eden Umut Ünlü, engelli çocukların kendisine motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Birçok mesaj aldığını ve bu mesajların kendisini çok etkilediğine değinen milli yüzücü, "Benim gibi engelli arkadaşlarımın bana yazdığı mesajlar bana büyük motivasyon kaynağı oluyordu. 'Umut ağabey bizim için başar, seni çok seviyoruz, biz de senin gibi yüzmeye başlamak istiyoruz.' Yani bu mesajları gördükçe ben bu çocukları asla yüzüstü bırakmak istemiyorum diyordum. Bu çocuklar için elimden geleni yapmak istiyordum. Allah'a şükür gittim, orada elimden geleni yaptım, başardım. İyi oldu yani motivasyon kaynağım benim gibi engelli çocuklar, arkadaşlar, sporcular oldu" diye konuştu.

'ARTIK İNSANLAR BEDENİME BAKMIYOR, SADECE BAŞARIMA VE İSMİME ODAKLANMIŞ DURUMDA'

Aldığı altın madalyaların ardından insanların yakaladığı altın madalya ve ismine odaklandığını, bedenine bakmadıklarını belirten Umut Ünlü, "Yüzmeye başlamadan önce gerçekten insanlar tarafından işe yaramayan, gereksiz, böyle yani engelli olduğumu yüzüme vura vura anlattıkları bir dönemdi. Yüzmeye başladıktan sonra bu biraz daha kırılmaya başladı. 'Evet bir şeyler yapmaya çalışıyor, başarılı olacak mı, nereye gidecek bunun sonu' diyorlardı. Ama şimdi paralimpik şampiyonu oldum. Sokağa çıktığım gibi insanlar koşa koşa fotoğraf çekmeye geliyor. Balkona çıkanlar, selam vermek için aşağı gelenler. Artık insanlar bedenime bakmıyor. Sadece başarıma ve ismime odaklanmış durumda. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü benim amacım bunu yapmaktı. İnsanların engellerimizle değil de bizim ismimizle, başardıklarımızla bizi konuşmasıydı. Çok şükür bunu da başardık, çok mutluyum bu konuda" şeklinde konuştu.

'PARALİMPİK OYUNLARA KATILABİLMEK İÇİN BELLİ DERECELER ELDE ETMEK LAZIM'

Olimpiyatlarda mücadele edebilmek için dünya şampiyonalarında belli dereceler elde etmek gerektiğinin altını çizen Ünlü, şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye şampiyonalarına katılmak zorundasınız. Dünya'ya gitmek için ve dünya kriterleri diye bir olay var. İşte dünyadaki yarışlar diyor ki, 'Siz 200 metre serbestte bunu yüzerseniz bizim yarışlarımıza katılabilirsiniz.' Biz Türkiye'deki sporcular da Türkiye'deki yarışlara gidip, o dereceleri elde etmeye çalışıyoruz ve dünya bizi kabul ediyor. 'Evet sen bu derecede yüzdün, gel bizim yarışımıza da katıl' diyor. Ben bu 4 yılda 4 ya da 5 kere Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Orada çeşitli barajlar geçtim. O kriterleri aştım ve dünyadaki yarışlara katılmaya hak kazandım. Paralimpik Oyunlar için de kasım ayında Mısır'da bir yarışımız vardı. Orada 4 tane paralimpik oyunlar barajını geçtim. Kota aldım ve ondan sonra ağustos ayına kadar 6 tane uluslararası yarışmaya katıldım. Çünkü paralimpik oyunlara katılmak için belli bir yarışma kriterini aşmak, belli dereceler elde etmek lazım."