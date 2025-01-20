Umuttepe otopark ve cami projesini yarıda bırakan firmaya ceza

Kaynak: İHA
Umuttepe otopark ve cami projesini yarıda bırakan firmaya ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Kampüsü Cami ve Otopark Projesi'ni yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Kampüsü Cami ve Otopark Projesi'ni yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti.

İzmit ilçesi KOÜ Umuttepe Otopark ve Cami Yapımı projesinde 2024 yılı ocak ayından bu yana herhangi çalışma gerçekleştirmeyen MST Üstyapı A.Ş.'ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 247 bin 220 TL ceza verildi.

2024 yılının ocak ayından bu yana firmadan kaynaklı sebeplerden dolayı çalışma yapılamadığı, Büyükşehir'in firmaya iş programının gerisinde kaldığı ve ekip artırımı yaparak iş ve işlemlerin hızlandırılması hususunda yazılı uyarılar yaptığı bildirildi. Buna rağmen firmanın herhangi bir çalışma yapmayarak işin yarım kalmasına sebep olduğu aktarıldı.

Büyükşehir, projeyi en kısa sürede kaldığı yerden başlatmayı hedefliyor. Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından ikmal ihale dosyası hazırlandı. İdare, ivedi şekilde ikmal ihalesi işlemlerini başlatacak.

Son Haberler
Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı
Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı
15 bin haneye ayçiçek yağı dağıtım projesi başlatıldı!
15 bin haneye ayçiçek yağı dağıtım projesi başlatıldı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan erken seçim çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan erken seçim çıkışı
Parkta kadın dehşeti!
Parkta kadın dehşeti!
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu