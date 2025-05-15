Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü

Kaynak: DHA
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü

Çorum’da bir un fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan Zülfikar Tutuş (47) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çorum'da geçtiğimiz günlerde bir fabrikanın paketleme ünitesinde, hava basıncı kaynaklı yaşanan patlamada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Zülfikar Tutuş

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zülfikar Tutuş vücudundaki yanıklar nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı.

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Tedavisi süren Zülfikar Tutuş, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor

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