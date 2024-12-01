Un fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Un fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Samsun'da un fabrikasındaki inşaat alanında derilen forkliftin altında kalan kalıp ustası hastanelik oldu.

Samsun'da un fabrikasındaki inşaat alanında derilen forkliftin altında kalan kalıp ustası hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Sagimad Toptancılar Sitesindeki Ulusoy Un Fabrikası'ndaki inşaata meydana geldi. Üzerine kereste taşıyan forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan kalıp ustası Hayrullah K. (42) başından ve ayağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayrullah K., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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