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Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifinin püf noktaları neler?

Ramazan ayı sofralarında un helvasını sıkça görüyoruz. Un helvasını yapmak isteyenler un helvası tarifini ve un helvası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifinin püf noktaları neler?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:33
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Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifinin püf noktaları neler?

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifinin püf noktaları neler?
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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi un helvası yapılışı itibariyle pratik bir tatlı. Un helvasının hazır karışımları da marketlerde yer alırken un helvasını yapmak isteyenler için tarifini ve un helvasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifinin püf noktaları neler?

Un helvasının püf noktası unu rengi değişene kadar kavurmak gerekiyor. İşte un helvası tarifi..

Un helvası Ramazan Ayı'nda yapılabilecek pratik bir tatlı. Un helvasının püf noktası unu rengi değişene kadar kavurmak. Peki pratik ve lezzetli un helvası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

UN HELVASI MALZEMELERİ NELER?

-125 gram tereyağı

-1 su bardağından bir parmak eksik şeker

-1 su bardağı su

-1 su bardağı un

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

-Öncelikle helvanın şerbetini hazırlayalım.

-Bir kabin içine suyu ve şekeri alıp devamlı karıştırarak eritelim. (oda sıcaklığında olacak, ısıtmaya gerek yok)

-Küçük bir tencereye tereyağını koyup eritelim.

-Ardından unu ilave edip rengi dönene yaklaşık 9 dakika kadar kavuralım. (Koyu renk severseniz 10 dakika açık renk severseniz 8 dakika kavurabilirsiniz.)

-En son olarak da şerbeti ekleyip hızlı hızlı karıştıralım. Saniyeler içerisinde kıvamı koyulaşacaktır.

-Koyulaşınca ocağı kapatıp dilerseniz birkaç dakika dinlendirip veya hemen servis tabağına alalım.

UN HEVLASI TARİFİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Dikkat edilmesi gereken şey unun rengini iyi ayarlamak. Süre ocaktan ocağa değişebilir belki ama ben denemelerimde orta ateşte 9 dakikanın ideal olduğunu düşünüyorum.

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