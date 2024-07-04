Un ihracatı yüzde 15 arttı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) açıklaması kapsamında un sektörü 2024’ün ilk yarısını başarıyla geride bıraktı.

Sektörün ihracatı, ilk 6 ayda 2023’ühn aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 1 milyon 800 bin ton seviyesinde oldu.

Sektör, ilgili dönemde 680 milyon dolar gelir elCe ederken, en çok ihracatı, Irak, Cibuti ve Suriye'ye yaptı.

"2024'e de iyi bir giriş yaptık"

Yapılan açıklamada konuya yönelik değerlendirmesine yer verilen IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "2023 yılında 3 milyon 663 bin ton ihracatla rekoru tazeledik. 2023 ihracat anlamında güzel bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2024'e de iyi bir giriş yaptık. İlk aylarda ihracattaki yükselişimiz yılın yarısına da yansıdı." İfadelerine yer verdi.