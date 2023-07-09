Beş çaylarına ve kahve molalarına çok yakışacak hem lezzetli hem de hafif un kurabiyesi tarifini sizler için derledik. Peki, un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi malzemeler neler? İşte un kurabiyesi tarifi…

Un kurabiyesi tarifi…

UN KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 250 gram oda sıcaklığında tereyağı

- 1 adet yumurtanın akı

- 1 çay bardağı nişasta

- 1 su bardağı pudra şekeri

- Üç buçuk su bardağı un

- 1'er paket kabartma tozu ve vanilya

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

UN KURABİYESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında tereyağı, yumurta akı, nişasta ve pudraşekerini derin bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açıp ortasına iri dövülmüş ceviz yerleştirin. Oval şekil verin ve üzerine çatalla hafif bastırın.

Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.