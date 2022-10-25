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Unai Emery'den müthiş çalım: Aston Villa'nın başına geçti

İspanyol teknik direktör Unai Emery, Aston Villa'dan teklif gelince Villarreal'i derhal bıraktı ve İngiltere'nin yolunu tuttu

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:21
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Unai Emery Villarreal’i bırakıp Aston Villa’ya gitti

Unai Emery'den müthiş çalım: Aston Villa'nın başına geçti
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Futbol tarihinde eşine ender rastlanan bir çalımı İspanyol teknik direktör Unai Emery attı.

Aston Villa'nın Steven Gerrard'la yolları ayırmasından sonra teklif yaptığı İspanyol teknik adam, Villarreal'le olan sözleşmesini derhal tek taraflı olarak fesh etti ve İngiltere'nin yolunu tuttu. Aston Villa Kulübü de Emery'nin göreve getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (3 Sevilla, 1 Villarreal) bulunan 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2018-2020 yılları arasında İngiltere'nin Arsenal takımını çalıştırmıştı.

İspanyol basını, İngiliz kulübünün, Emery’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden dolayı Villarreal’e 6 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

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