Unai Emery'den müthiş çalım: Aston Villa'nın başına geçti

Futbol tarihinde eşine ender rastlanan bir çalımı İspanyol teknik direktör Unai Emery attı.

Aston Villa'nın Steven Gerrard'la yolları ayırmasından sonra teklif yaptığı İspanyol teknik adam, Villarreal'le olan sözleşmesini derhal tek taraflı olarak fesh etti ve İngiltere'nin yolunu tuttu. Aston Villa Kulübü de Emery'nin göreve getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (3 Sevilla, 1 Villarreal) bulunan 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2018-2020 yılları arasında İngiltere'nin Arsenal takımını çalıştırmıştı.

İspanyol basını, İngiliz kulübünün, Emery’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden dolayı Villarreal’e 6 milyon euro ödeyeceğini yazdı.