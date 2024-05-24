Ünal Aysal krize girdi

Galatasaray'ın başkanlık yarışında aday olan Süheyl Batum, eski başkan Ünal Aysal'ın mali zorluklarla karşı karşıya kalmasıyla bir sürprizle karşılaştı.

Batum'un seçim kampanyasındaki en güçlü destekçisi olarak görülen Aysal'ın şirketi, Hollanda'da iflas etti ve yönetimine kayyum atandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin 1 adım önünde bulunan Galatasaray'da, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, mevcut başkan Dursun Özbek'in yanı sıra, CHP'nin eski milletvekili ve hukuk profesörü Süheyl Batum da başkanlık için yarışacak.

Batum, Galatasaray Başkanlığı'na adaylığında Ünal Aysal'ı en büyük destekçisi olarak görüyordu.

Aysal'ın deneyimi ve finansal gücü, Batum'un seçim stratejisinde önemli bir rol oynayacaktı.

Ancak, Aysal'ın yatırımlarını yöneten Hollanda merkezli Unit Investment şirketinin iflas etmesi ve kayyum atanması, Batum'un planlarını sekteye uğrattı.

Bu gelişme, Aysal'ın şirketleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine ve gelecekte hukuki sorunlar yaşama ihtimaline yol açtı.

Aysal'ın ticari zorlukları, Galatasaray'a sağlayabileceği katkıları da sınırlı hale getirdi.