Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan mimar S.D.’nin Gökçeada Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında “Rüşvet Almak Suçundan” Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D’de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin’in de aralarında olduğu 3’ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B’nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesi’ne getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.