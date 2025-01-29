Ünal Karaman bugün yeni partisinin rozetini takacak. İYİ Parti'den istifa etmişti. Yandaş gazete açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Ünal Karaman bugün yeni partisinin rozetini takacak. İYİ Parti'den istifa etmişti. Yandaş gazete açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın, AKP'ye katılacağı iddia edildi. Hükümete yakın Yeni Akit Gazetesi Karaman'ın rozetini bugün AKP grubunda takacağını ileri sürdü.

İYİ Parti'den 20 Ocak 2025 tarihinde istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın, bugün AKP grup toplantısında rozet takması bekleniyor. Karaman, Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde Konya'dan milletvekili seçilmişti.

mmmfwq.jpg

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile partisiyle ilişkisini sonlandıran Karaman’ın, AKP'ye katılacağına dair kulislerde çıkan iddialar bugün gerçeğe dönüşebilir.

pp.jpg

AKP'nin bu hafta yapacağı grup toplantısında, Karaman ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takılacağı öğrenildi. AKP’ye katılımın, partisinin milletvekili sayısını 270’e çıkaracağı belirtiliyor. Karaman'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28’e düştü. Meclis’te şu anda 15 bağımsız milletvekili bulunuyor.

uuu.jpg

Son Haberler
Düzce'de mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
Mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
Fotoğraf merakı öldürüyordu
Fotoğraf merakı öldürüyordu
Azerbaycan’da yerel seçimler başladı, 16 bin 92 aday yarışıyor
Azerbaycan’da yerel seçim heyecanı
Elektrik yangınlarına uzmanından uyarı
Elektrik yangınlarına uzmanından uyarı
Galatasaray Mert Hakan'la dalga geçti
Galatasaray Mert Hakan'la dalga geçti