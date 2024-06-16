Ünal Karaman kahroldu

Trabzonspor’da hem futbolculuk, he de teknik direktörlük görevlerinde bulunan Ünal Karaman’ın Kevin Campbell acısı.

Futbolu bıraktıktan sonra, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Trabzonspor, Karabükspor ve Şanlıurfaspor’da teknik direktörlük görevlerinde bulunan, daha sonra siyasete soyunan ve İyi Parti’den Konya Milletvekili seçilerek, parlamentoya giren Ünal Karaman, 1998-1999 sezonunda Trabzonspor’un başarısı için birlikte ter döktükleri Kevin Campbell’in hayatını kaybetmesinden dolayı, duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Kendi sosyal medya hesabından üzüntüsünü ifade eden Ünal Karaman, “Tarifsiz bir acı içerisindeyim. Trabzonspor’daki futbolculuğum döneminde güzel yüreğine, vefasına ve insanlığına pek çok kez şahitlik ettiğim, sevinçte ve hüzünde tek yürek olduğumuz canım kardeşim Kevin Campbell’ı kaybettik.

Omuz omuza verdiğimiz mücadelede farklı dilleri konuşsak da gönül dili ile anlaştığımız Kevin kardeşimi biriktirdiğimiz güzel anılar ile sonsuza dek kalbimde yaşatacağım. Değerli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Huzur içinde uyu Kevin” paylaşımında bulundu.

KEVİN CAMPBELL’DEN KARAMAN’A ÖVGÜLER

Trabzonspor’da 1998-1999 sezonunda forma giyen İngiliz eski futbolcu Kevin Campbell, 20 yıl önce takım arkadaşı olan teknik direktör Ünal Karaman’a ilişkin, “O, futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor” dedi.

Futbol oynadığı dönemde takım arkadaşı olan teknik direktör Ünal Karaman’ı ziyaret edip, şehrin turistik ve tarihi mekanlarını gezen Campbell, 20 yıl önce formasını giydiği Trabzonspor'un, Krasnodar ile oynadığı maçı da tribünden izledi.

Campbell, aynı takımda futbol oynadığı teknik direktör Ünal Karaman ile 20 yıl sonra buluşmasını değerlendirerek, “Ünal Karaman’ın Trabzon’daki hayatımda çok büyük yeri var. O zaman takımda tek yürek gibiydik. Şimdi Ünal Karaman'ı takımın başında gördüğüm için çok mutlu oldum. O, futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. 20 yıl önce taraftar ve futbolcuların tek yürek olmasını şimdi yeniden hayata geçirmeye çalışıyor” diye konuştu.

*Recep ÇINAR