Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?

Usta oyuncu Ünal Silver'den sevenlerine acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören Ünal Silver hayatını kaybetti. Peki, Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?

Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekran karşısına geçen Ünal Silver sevenlerini yasa boğdu. 75 yaşındaki ünlü oyuncu Ünal Silver hayata gözlerini yumdu. Peki, Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?

Deli Saraylı, Beni Unutma, Gönülçelen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok yapımda yer alan Ünal Silver'den hayranlarını üzecek haber geldi. Bir süredir tedavi gören 75 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Ünal Silver’in acı haberini menajerlik ajansı duyurdu.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Usta oyuncunun rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.

Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.

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