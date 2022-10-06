﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi

FUTBOLTÜRK başlıklı serginin açılışını Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nazan Karagözoğlu yaptı. Karagözoğlu, açılışta yaptığı konuşmada karikatürist İrfan Ünalan'ı kutlayıp Büyükçekmece Belediyesi'nin sanat ve sanatçıların yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.

İrfan Ünalan da sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etti. Futbolun Türkiye'de hayatın bir parçası olduğunu belirten İrfan Ünalan, FUTBOLTÜRK adını verdiği bu sergisinde 2021-2022 dönemindeki Süper Lig takımlarının karşılaşmalarının karikatürlerine kronolojik olarak yer verdiğini söyledi. 9 Ekim'e kadar açık kalacak sergi süresince karikatürist İrfan Ünalan minik ziyaretcilere karikatürler çizip, hediye edecek.