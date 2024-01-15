UNESCO Dünya Kültür Mirası’na taş ocağı tehdidi

İzmir’de doğal güzelliği ve fıstık ağaçlarıyla ünlü Kozak Yaylası’nda açılmak istenen granit mermer ocakları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED sürecini başlattı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, UNESCO Dünya Kültür Miras’ında yer alan ve “Ekolojik Hassas Bölge” olarak tanımlanan Kozak Yaylası’na açılmak istenen taş ocaklarının Perperene Antik Kenti’ne de çok yakın olması dikkat çekti.

FISTIK AĞAÇLARI TEHLİKEDE

Omsan Mermer isimli firma, tarım bölgesi olan 15 hektarlık araziye yapılması amaçlanan 3 milyon 600 bin TL değerindeki maden ocağı kapsamında bölgede yıllık 33 bin 750 ton üretim yapmayı planlıyor.

Şaşmazlar Granit isimli firma ise 3 milyon 600 bin TL'lik proje kapsamında bağ ve fıstıklık olan araziye yıllık 33 bin 750 ton kapasiteli granit ocağı kurmayı amaçlıyor.

Türkiye’de çam fıstığı üretiminin büyük bir bölümü tek başına karşılayan Kozak Yaylası’nda geçen yıl, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından bir protesto gerçekleştirilmiş ve bu sayede, ÇED katılım toplantısı gerçekleşememişti.