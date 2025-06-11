UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Turistler akın etti!

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 53 bin 363 turisti ağırladı.

Beyaz travertenleri, termal suyu ve antik dönemden kalan Hierapolis Antik Kenti ile hem doğa hem de kültür turizminde öne çıkan Pamukkale'ye, bayram tatilinde günlük giriş sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Bayram tatilinde bölgeye 53 bin 363 turist geldi.

Travertenler üzerinde yürüyen turistler, buradaki termal suyun tadını çıkardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeye gelen ziyaretçiler, antik tiyatro, tapınak ve tarihi mezarları gezerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

​​​​​​​Ören yerini 1 Ocak-31 Mayıs'ta ise 714 bin 677 yerli ve yabancı misafir gezdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, yaz sezonu boyunca günlük ziyaretçi sayısının 15 ile 20 bin arasında değişebileceğini, bu yoğunluk için gerekli altyapının hazır olduğunu söyledi.

Yabancı misafir sayısında ilk 5 ayda yaklaşık yüzde 15'lik artış yakalandığını belirten Şen, geçen sene 2 milyon 500 bin olan turist sayısının bu yıl aşılmasını hedeflediklerini ifade etti.