UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 5 yer eklendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Sahra Altı Afrika'dan 5 yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

KAYNAK: AA
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 5 yer eklendi

Buna göre, Etiyopya'nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki "Bale Dağları Milli Parkı" UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Yaklaşık 30 bin yıl önce yaşam olduğu ortaya çıkan Bale Dağları, insanoğlunun yüksekte kurduğu en eski yaşam alanı olarak kabul edilmişti.

Yine Etiyopya'da Gedeao toplumu mensuplarına ait anıt kümeler ve tarım alanlarının bulunduğu "Gedeo Kültürel Peyzajı" da listeye girdi.

Listede, Orta Afrika'daki en kalabalık fil popülasyonlarından birine ev sahipliği yapan Kongo Cumhuriyeti'ndeki "Odzala-Kokoua Ulusal Parkı" da yer aldı.

Sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğiyle ünlü, dünyada benzersiz kuş ve kertenkele türlerini barındıran Madagaskar'daki "Andrefana Kuru Ormanları" da listeye dahil edildi.

Togo'nun kuzeydoğusunda 2004'te listeye "Koutammakou Toprakları" olarak kaydedilen alanın Benin'e genişleyen kısmı da listeye alındı.

Koutammakou, animist inançlara sahip Batammariba toplumunun kerpiç ve çeşitli yerel malzemelerden yaptığı geleneksel evlerle biliniyor.

Öte yandan, Uganda'nın başkenti Kampala'daki "Buganda Kral Mezarlarının" da başarılı restorasyon çalışmaları neticesinde Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılmasına karar verildi.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
YSK'de de mülakat kalkmamış! Başarı sözlü sınavda gizli Güncel
YSK'de de mülakat kalkmamış! Başarı sözlü sınavda gizli
Hazine 36,5 milyar tl borçlandı: İki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirildi Ekonomi
Hazine 36,5 milyar tl borçlandı: İki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirildi
AKP'li Mustafa Şen’den ‘ikinci tur’ çıkışı: Rezil olduk, yerin dibine battık Siyaset
AKP'li Mustafa Şen’den ‘ikinci tur’ çıkışı: Rezil olduk, yerin dibine battık
Sosyal medyadaki atışma sokak dövüşüyle bitti: Fenomen Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan birbirine girdi Yaşam
Sosyal medyadaki atışma sokak dövüşüyle bitti: Fenomen Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan birbirine girdi
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla yaşamına son verdi Yaşam
Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla yaşamına son verdi