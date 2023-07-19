UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında

UNESCO Heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkı’nda incelemelerde bulundu.

KAYNAK: AA
UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında

UNESCO Jeopark Denetçisi John Galloway, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye'de önemli deneyimler elde ettiğini belirtti.

Jeoparkın sadece jeoloji açısından değerlendirilmemesi gerektiğini işaret eden Galloway, bölgeyi, insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü dinamik bir ortam olarak gördüklerini söyledi.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir ise heyetin değerlendirme amaçlı ziyarette bulunduğu bilgisini vererek şöyle konuştu:
"Jeoparkın hemen hemen bütün jeositlerini gördüler ve değerlendirdiler. Oldukça başarılı bir değerlendirme sürecini geçirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Umuyoruz ki bu değerlendirme sonunda gelecek 4 yıl için yeniden yeşil kart alarak yolumuza başarılı bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz."

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Aytaç da jeoparkların doğal ve kültürel mirasın entegre bir şekilde korunduğu sürdürülebilir kalkınma alanları olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin ilk "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" olma özelliğini 2013'te kazanan bölgede 4. kez "sertifika yenilenmesi" amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin sonuçları eylülde kamuoyuna açıklanacak.

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Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Katakekaumene-Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula, 80'den fazla volkan konisi ile peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları, taş köprüler ve tarihi evlerin yanı sıra pek çok jeolojik, jeomorfolojik ve doğal mirası bünyesinde barındırıyor.

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UNESCO Global Jeoparkı sınırlarına Salihli ilçesinin 2019'da dahil edilmesiyle bölgenin adı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı olarak değiştirildi, kapladığı alan 2 bin 320 kilometrekareye çıkarıldı.

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Salihli'de bulunan Adala Kanyonu, Sart Harabeleri, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı jeopark ağına dahil oldu.

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