YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valiliği, 07.05.2024 tarihli talebi ile “Şeyh Edebali’nin Ölümünün 700. Yıl Dönümü (2026)” 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması teklif edilen öneride bulunmuştu.

Bilecik Valiliğinin 07.05.2024 tarihli talebi sonrası “Şeyh Edebali’nin Ölümünün 700. Yıl Dönümü (2026)” 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması önerisi, UNESCO 221. Yürütme Kurulunda kabul edildi.

Öneri UNESCO’nun 221. Yürütme Kurulunda kabul edilerek, Kasım ayında 43.’sü düzenlenecek olan UNESCO Genel Konferansı’na sunulmasına karar verilmişti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, UNESCO 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla, “Şeyh Edebali’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (2026)”, Türkiye’nin teklifi ve kardeş ülkelerin desteğiyle UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı’na dahil edildiğini duyurdu.

Vali Sözer yaptığı açıklamada, "Bu karar; Türk-İslam dünyasının manevi öncülerinden, Osmanlı’nın fikrî temellerini atan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını bizlere miras bırakan Şeyh Edebali Hazretleri’nin evrensel değerini tüm dünyaya hatırlatacak önemli bir adımdır.

Bilecik Valiliğimiz himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonucu olarak gerçekleşen bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

UNESCO tarafından “Şeyh Edebali’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (2026)”nün anma yılı olarak ilan edilmesi, dirilişin ve kuruluşun şehri Bilecik ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.