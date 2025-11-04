YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Semerkant’ta oy birliğiyle kabul edilen öneri, Türk dilinin evrensel değerini ve kültürel birleştirici gücünü dünyaya duyurdu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 43. Genel Konferansı kapsamında, Türk dünyası açısından tarihi bir karara imza attı. Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen oturumda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa sunulan öneri, Türkmenistan, Rusya Federasyonu ve 24 ülkenin desteğiyle 194 üye devletin oy birliğiyle kabul edilerek 15 Aralık tarihinin “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesi karara bağlandı.

Bu karar, Türk dilinin dünya kültür mirası içindeki saygın yerini güçlendiren ve Türk dünyasının ortak kimliğini yansıtan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TÜRK DİLİNİN EVRENSEL GÜCÜ UNESCO KARARIYLA TAÇLANDI

Semerkant’ta alınan bu karar, yalnızca bir dilin değil, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan bir medeniyetin evrensel yankısını temsil ediyor. Türk dili ailesinin zengin kelime hazinesi, ifade gücü ve kültürel çeşitliliği; bu karar sayesinde uluslararası alanda daha görünür hâle geldi.

Türk dili konuşan toplumların ortak tarihi ve kültürel mirası, artık UNESCO nezdinde dünya çapında kutlanacak özel bir günle temsil edilecek. Bu adım, Türk dünyasının bilim, sanat, edebiyat ve medeniyet alanlarındaki katkılarını ön plana çıkaran küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

PROF. DR. ÖCAL OĞUZ’A TEŞEKKÜR: “TÜRK DİLİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR”

Bu tarihi kararın kabul edilmesinde emeği geçen isimlerin başında, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz yer alıyor. Türk dili ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılması için uzun yıllardır özveriyle çalışan Prof. Dr. Oğuz’un liderliği, vizyonu ve akademik birikimi, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı.

Kendisine, Türk dilinin evrensel değerine katkı sağlayan bu anlamlı süreçteki öncülüğü nedeniyle, Türk milleti adına en içten teşekkür ve minnettarlık duyguları ifade edildi. Prof. Dr. Oğuz’un çalışmaları, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının dünya sahnesinde daha güçlü şekilde yer bulmasına önemli katkı sağladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’DEN TÜRK KÜLTÜRÜNE GÜÇLÜ DESTEK

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türk dili ve kültürünün uluslararası tanıtımı konusunda gösterdiği yönlendirici vizyon, destekleyici tutum ve teşvik edici katkılarıyla sürece önemli ivme kazandırdı.

Bakan Tekin’in, dilimizin dünya kültür ailesi içindeki konumunu güçlendiren yaklaşımları, Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliğini daha da pekiştiren bir anlayışı temsil ediyor.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK GURURU: BİRLİK, DİL VE KÜLTÜR

“Dünya Türk Dili Ailesi Günü” kararı, Türk dünyasının birliği, kardeşliği ve kültürel dayanışmasının simgesi olarak tarihe geçti. Bu özel gün; Türkçe’nin çeşitliliğini, lehçelerinin zenginliğini ve tüm Türk topluluklarının paylaştığı manevi bağı kutlamak için her yıl 15 Aralık’ta dünya genelinde anılacak.

Bu adım, sadece bir kültürel başarı değil, aynı zamanda Türk diline ve medeniyetine gönül veren milyonlarca insan için uluslararası düzeyde bir gurur vesilesi oldu.

TÜRK DİLİ, KÜRESEL MİRASIN PARLAYAN YILDIZI

UNESCO’nun bu anlamlı kararı, Türk dilinin birleştirici, yaşatıcı ve evrensel kimliğini tescillemiş oldu. Semerkant’ta alınan karar, Türk dünyasının geçmişten geleceğe uzanan medeniyet köprüsünün güçlendiğini ve dilimizin artık dünya kültür takviminde kalıcı bir yer edindiğini müjdeledi.

Bu gelişme, Türk dilinin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kimlik, bir medeniyet ve bir kardeşlik sembolü olduğunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etti.