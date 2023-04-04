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UNICEF açıkladı. Rusya 501 çocuğu öldürdü

UNICEF, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 500'ü aşkın çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:03
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UNICEF, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 501 çocuk öldürüldü

UNICEF açıkladı. Rusya 501 çocuğu öldürdü
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Soysal medya hesabından açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "Ukraynalı çocuk ve aileler için trajik bir eşik daha aşıldı. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 501 çocuk öldürüldü." ifadesini kullandı.

Gerçek ölü sayısının UNICEF tarafından doğrulanan rakamların çok üstünde olabileceğini kaydeden Russell, savaşın en az 1000 çocuğun da yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Russell, "Her rakamın arkasında dağılan ve sonsuza dek değişen bir aile var. Bu yürek parçalayıcı. Nihayetinde, çocuklar ve ailelerin huzura ihtiyacı var ve bu kısa sürede olmayacak." değerlendirmesine yer verdi.

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