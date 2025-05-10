UNICEF, yenidoğan Taciklere umut oldu

Tacikistan’da yenidoğanların yaşam şansını artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı’na 500'den fazla tıbbi cihaz hibe etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bağışlanan ekipmanlar arasında 227 CPAP cihazı ve 300 oksijen konsantratörü bulunuyor.

Cihazların teslim töreninde konuşan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Şodikon Jamşed, UNICEF’e teşekkür ederek bu ekipmanların özellikle solunum sorunu yaşayan bebekler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Cihazlar, ülke genelindeki 73 sağlık merkezine dağıtılacak.

UNICEF Tacikistan Temsilcisi Ozonnia Ojielo, kurumun çocuk ölümlerini azaltma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma konusundaki kararlılığını yineledi. Tacik hükümeti, anne ve çocuk sağlığını öncelikli alan olarak belirlerken, Mart 2024’te doğum ve bebek ölümlerini önlemeye yönelik bir çalışma grubu kurdu. Uzmanlardan oluşan ekipler, sağlık personeline eğitim vermek üzere çeşitli hastanelere gönderildi.

Bakanlık verilerine göre 2024’te her 1.000 canlı doğumda bebek ölümleri 12,3 olarak kaydedildi. Bu, geçen yıla göre 0,2 puanlık bir düşüşe işaret ederken, anne ölümleri aynı dönemde 3,7 puan artarak 100.000 doğumda 24,4'e yükseldi.

1993’ten bu yana Tacikistan’da faaliyet gösteren UNICEF, 2023-2026 programı kapsamında çocuk haklarının korunmasına ve fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor.