UNICEF'ten korkutan difteri açıklaması

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 7 ayda 122 çocuğun difteri salgınında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
UNICEF'ten korkutan difteri açıklaması

UNICEF Nijerya İletişim Sorumlusu Safiya Akau, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Akau, Ocak-Temmuz 2023'te 122 çocuğun salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede temmuza kadar 1387 difteri vakasının kaydedildiğini ve vakarın yüzde 71,5'inin 2 ile 4 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğüne dikkati çeken Akau, "Doğrulanmış vakaların yalnızca yüzde 22'sinin rutin çocukluk aşılarını yaptırmış olduğunu belirtmek yürek burkucudur." ifadesini kullandı.

Akau, UNICEF'in Nijerya'da çocukları etkileyen ve giderek büyüyen difteri salgınına karşı çabalarını artırdığının altını çizdi.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

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