UNICEF'ten korkutan Gazze açıklaması: "Acil müdahale gerekli"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelerin çocuklarına günde tek bir öğün yiyecek sağlamak için bile akıl almaz zorluklarla mücadele ettiğini açıkladı. Elder, sürekli İsrail saldırıları ve abluka altında durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini, bölgedeki insani koşulların "kasvetli, korkunç ve umut kırıcı" olduğunu belirtti.

UMUTLAR TÜKENİRKEN

Gazze'de ateşkes konuşmalarının ardından kısa süreli bir iyimserlik yaşandığını, kısmi yardım akışı ve sınırlı su ile gıda tedarikinde bir miktar iyileşme görüldüğünü ifade eden Elder, "Ancak bu iyimserlik, bölgenin felaket niteliğindeki yardım ablukasıyla karşılaşmasının ardından hızla kayboldu" dedi. Gazze sakinlerinin "bombalama altında acımasız geceler geçirdiğini ve günlerini açlıktan ve patlamalardan kaçarak geçirdiğini" vurgulayan Elder, "İnsanların dayanıklılığına dair bildiğimiz her şey tamamen paramparça oldu" sözleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

GÖÇ VE AÇLIK TEHLİKESİ

Elder, pek çok ailenin altı aydır tank ateşi altında çadırlarda yaşadığını ve şimdi yeniden yer değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, Gazze'nin 600 günden uzun süredir bu trajik tabloyu yaşadığını aktardı. Günlük veya haftalık olarak açlıktan ölen çocukların sayısını tahmin etmenin bu koşullar altında son derece zor olduğunu kaydeden Elder, ancak yetersiz beslenen çocukların "kolayca tedavi edilebilecek basit nedenlerle" hayatlarını kaybettiğini kesin bir dille vurguladı. Hastanelere erişimin hasta veya yetersiz beslenen çocuklar için artık güvenli olmadığını belirten UNICEF Sözcüsü, hastanelerin kendilerinde de temel tıbbi malzemelerin bulunmadığını ekledi. Gazze'deki bu insani krizin uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektirdiği ortada.