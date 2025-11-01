BARÜ’den Bio-Tech Kulübü’nün "Bio-Tech Zirvesi" projesi ile Teknofest Kulübü’nün "BARÜ’den T3’e: Milli Teknoloji ve Girişimcilik Eğitim Programı" projesi desteklenen ulusal projeler arasına ismini yazdırmayı başardı.

Gençlerin topluma fayda sağlayacak projelerde yer almalarına imkân tanıyan programda Bilimsel Araştırma Kulübü’nün "Minik Bilim İnsanları: Mikroorganizmalarım ile Tanışıyorum", Havacılık ve Uzay Kulübü’nün "Gökyüzüne İlk Adım: Gençler İçin Roket ve İHA Atölyesi", Yapay Zekâ Tabanlı Yazılım Geliştirme Kulübü’nün "Nuthealai Projesi (Güvenli Yapay Zekâ Kullanımı)" başlıklı çalışmaları desteklendi.

Geleneksel Okçuluk Kulübü "Köklerden Göklere: Geleneksel Türk Okçuluk Eğitimi ve Şenliği", Spor Yönetimi Kulübü "Bartın Üniversitesi Çocuk Maratonu Ba’run", Yeşilay Kulübü "Yeşil Adımlar, Sağlıklı Kampüsler" projeleriyle listede yer alma başarısı gösterdi.

Ayrıca Edebiyat Kulübü "Bartın Şiirle Buluşuyor", Gönüllülük Kulübü "Akran Zorbalığına Karşı Birlikte Güçlüyüz", Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu "Kampüslerden Filistin’e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Marul) Projesi", Sihirli Eller Ebelik Kulübü "Geleceğimi Zehirleme" başlıklı fikirleriyle desteklenmeye değer bulundu.

Böylece ÜNİDES programı çerçevesinde yürütülen beş çağrı döneminde, BARÜ öğrenci kulüplerinin toplam 51 projesi desteklenerek üniversitenin öğrenci odaklı üretkenliğini ortaya koydu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, ÜNİDES programı kapsamında projeleri desteklenmeye hak kazanan öğrenci kulüpleri ile akademik danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca Rektör Akkaya, öğrencilerin gelişimini destekleyen ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine imkân tanıyan programdan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerini ifade etti.