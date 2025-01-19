Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Samsun’da bunalıma giren bir kadın iskeleden kendini denize attı. Büyük bir paniğin yaşandığı olayda polis memuru kadını kurtarmak için tereddüt etmeden denize atladı. Polis memuru Karadeniz’in azgın sularına gömülen kadını boğularak tutuğu gibi çıkarttı.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. (42) isimli kadın iskeleden kendini denize attı. Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı terettüt etmeden denize atladı. Polis memurunun denizden çıkarttığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin hiç düşenmeden suya atlaması taktirle karşılanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Son Haberler
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü