Üniformasını çıkarıp buz gibi suya atladı! Kahraman polis kadını ölümün pençesinden kurtardı

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. (42) isimli kadın iskeleden kendini denize attı. Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı terettüt etmeden denize atladı. Polis memurunun denizden çıkarttığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin hiç düşenmeden suya atlaması taktirle karşılanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.