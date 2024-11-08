UnifyApps, 20 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka çözümleriyle işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen UnifyApps, ICONIQ Growth’tan 20 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl kurulan startup, şirketlerin SaaS uygulamaları ve verilerini birbirine bağlayarak, şirket içi AI chatbot’ları oluşturup dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede UnifyApps, AI hatalarının en aza indirilmesini hedefliyor.

UnifyApps'in kurucusu Pavitar Singh, AI teknolojisinin hala erken aşamalarda olduğunu ancak işletmelerin bu çözüme olan ilgisinin arttığını belirtiyor. Ancak Singh, işletmelerin genellikle AI hatalarından korktuğunu ve ürünlerinin bu hataları en aza indirerek güvenli bir entegrasyon sunduğunu ifade ediyor. Şirket, şu an dünya çapında büyük bir banka ve bir telekomünikasyon sağlayıcısı dahil olmak üzere 20’den fazla müşteriye sahip.

Yatırım turuna katılan ICONIQ Growth’un Genel Ortağı Matt Jacobson, Singh’in önceki deneyimlerine atıfta bulunarak, UnifyApps’in büyüme potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Singh, şirketin başarılı bir şekilde büyümesine ve ürünlerinin kusursuz olmasına odaklandıklarını vurguluyor. Şirketin 150 kişilik ekibi, Hindistan, Dubai ve New York’taki ofislerinde çalışıyor.