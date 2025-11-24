Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, yarın Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı Rams Park’ta konuk edecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör David Hubert, statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ATMOSFERİN DAHA ATEŞLİ OLDUĞUNU DUYDUK'

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye karşı mücadele ettiklerini hatırlatan Hubert, İstanbul atmosferine yabancı olmadıklarını belirterek, “Bu yüzden atmosferi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık.” dedi.

Taraftar desteğinin oyuncularına güç vereceğini vurgulayan Hubert, “Atmosferin kendi oyuncularımı yukarı çekmesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM'

Galatasaray’ın performansına da övgüde bulunan Belçikalı çalıştırıcı, “Galatasaray’ın seviyesi çok yüksek. Çok çok büyük bir takım. 9 puan aldılar, Liverpool’u yendiler. Eksikleri olsa bile bunu kapatabilecek seviyede kaliteli kadroları var.

'OSIMHEN YOKSA BARIŞ ALPER, ICARDI, SANE VAR'

Victor Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var, Mauro Icardi var, Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var."