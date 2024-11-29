Uniqlo’nun Sincan pamuğu açıklaması tepkiyle karşılandı

Kaynak: Haber Merkezi
Uniqlo’nun Sincan pamuğu açıklaması tepkiyle karşılandı

Japon giyim devi Uniqlo’nun CEO’sunun, Batı Çin’deki Sincan bölgesinden pamuk tedarik etmediklerini açıklaması Çin’de büyük bir çevrimiçi boykot çağrısına yol açtı. Şirket, hem pazarı hem de üretim merkezi olarak Çin’i kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Japonya merkezli Fast Retailing’in CEO’su Tadashi Yanai, BBC’ye verdiği röportajda, Uniqlo’nun Sincan’dan pamuk kullanmadığını belirtti. Yanai’nin “Pamuk tedarik ettiğimiz kaynaklardan bahsetmek istemiyorum, çünkü konu çok politik bir hale geliyor,” sözleri Çin sosyal medya platformu Weibo’da yankı buldu.

Bu açıklamaların ardından “Uniqlo kurucusunun sözleriyle ilgili tartışma” etiketiyle yapılan paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından okunurken, “Sincan pamuğu dünyanın en iyisidir” ve “Sincan pamuğunu destekliyorum” gibi trendler öne çıktı. Kullanıcılar, Uniqlo’yu boykot etme çağrısında bulunarak markanın Çin’deki satışlarının düşmesini talep etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Uniqlo’nun bu kibirli tavrı, Çinli tüketicilerin birkaç gün sonra her şeyi unutup alışverişe devam edeceğine bahse giriyor. Bu sefer kararlı durabilir miyiz?” diye yazdı.

UNİQLO VE KÜRESEL MARKALARIN TEPKİ ÇEKEN TUTUMU

Sincan pamuğu, Çin’in Uygur Müslüman azınlığını zorla çalıştırdığı iddiaları nedeniyle uzun süredir tartışmalı bir konu. Çin hükümeti bu iddiaları reddetse de Batılı ülkelerden gelen eleştiriler durulmadı.

2022’de ABD’ye ithalat yapan firmalar, ürünlerinin zorla çalıştırma olmadan üretildiğini kanıtlamak zorunda kaldı. Daha önce H&M, Sincan pamuğunu kullanmayı reddettiği için Çin e-ticaret platformlarından çıkarılmıştı. Nike, Burberry ve Adidas gibi markalar da benzer boykotların hedefi olmuştu.

Uniqlo’nun ise bu tartışmadan uzun süre uzak kaldığı, çünkü CEO Yanai’nin önceki dönemlerde net bir pozisyon almaktan kaçındığı belirtiliyor. Ancak bu son açıklamalar, markanın Çin pazarında kalıcı bir olumsuz etkiyle karşılaşabileceğine işaret ediyor.

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