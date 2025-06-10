United'da yaprak dökümü: 10 oyuncu birden ayrıldı

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan, Avrupa Ligi Finali'nde de Tottenham'a mağlup olan Manchester United, kadroda köklü bir değişikliğe gidiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi biten Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Jonny Evans, Tom Heaton, Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster’ın takımdan ayrıldığı açıklandı.

Bu isimlerden yalnızca kaleci Tom Heaton ile yeni sözleşme için görüşme yapılacağı ifade edildi. 39 yaşındaki kalecinin takımda kalabileceği öğrenildi.