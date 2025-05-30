United'ın yıldızına Arabistan'dan rekor teklif: 72 saat süre verildi

Premier Ligi 15'inci sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Bruno Fernandes'e Suudi Arabistan'dan rekor bir transfer teklifi yapıldı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun temsilcileri ile Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal arasında görüşme gerçekleştirildi.

Fernandes'e yapılan teklifin vergiden muaf olarak haftada 700 bin sterlin değerinde olduğu ve bunun da bonuslar dahil üç yılda 200 milyon sterline denk geleceği söyleniyor.

Al-Hilal'in ayrıca United'a da 100 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fernandes'e transfere yanıt vermesi için 72 saat verildiği öne sürüldü.

Portekizli milli oyuncu da geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer kulüp biraz para kazanmak istediği için yollarını ayırma zamanının geldiğini düşünüyorsa, durum budur" dedi.