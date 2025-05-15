Üniter yapı tehlikede! Yeniçağ 15 yıl önce bugün yaşanacakları yazmıştı...

Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından “federasyon” ve “demokratik konfedaralizm” kavramları gündeme gelmişken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilginç bir çıkış geldi. Erdoğan, belediyelerde özerkliğin sinyalini vererek, “Yeni bir yerel yönetimler yönetimi statüsüne ihtiyaç var” dedi. Yeniçağ şu anda oluşan özerklik ve federasyonlaşma konularını 15 ve 10 yıl önce gazete manşetlerinde defalarca yazmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ FESİH BİLDİRİSİNDE KONFEDERASYONDAN BAHSETMİŞTİ

Terör örgütü PKK’nin kendini feshetme kararını aldığını duyurmasıyla birlikte yeniden Türkiye’nin üniter yapısına yönelik girişimler gündeme getirilmeye başlandı. 1921 Anayasa’sına yönelik atıflar yapılarak ülkenin “federasyon” ve “demokratik konfedaralizm” temelinde yeni bir yapıya evrilmesi talepleri pervasızca telaffuz edilerek adete milletin göstereceği reaksiyon test ediliyor. Bölücübaşı Öcalan ve Kandil’deki elemanlarının bu konudaki ağız birliği dikkat çekiyor. Öcalan’ın çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kandil’in elebaşısı Murat Karayılan, “Öcalan’ın çağrısı yeni bir çağın gelişmesine ilişkindir. Yeni bir dönemdir. Ulus devlet sosyalizmin değişmesi, demokratik ulus ve toplumsal sosyalizmin gelişmesine, demokratik konfederalizm, demokratik sosyalizm hamlesine ilişkin bir çağrıdır. Bizim de Öcalan'ın çağrısını bu şekilde ele almamız gerekir. Yeni dönemin mücadelesini geliştirme çağrısıdır. PKK’nın feshedilmesini de bu çerçevede anlamalıyız” açıklamasıyla bundan sonraki hedeflerine de işaret etmiş oldu.

ERDOĞAN BELEDİYELERDE ÖZERKLİK SESLERİNİ VERDİ

Son olarak PKK’nın fesih kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilginç bir çıkış geldi. Kayyum uygulamasının ‘istisna haline geleceğini’ söyleyen Erdoğan, belediyelerde özerkliğin sinyalini verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın kendisini feshetme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçte "yeni bir safhaya geçildiğine" dikkat çeken Erdoğan “Terörün devri artık bitmiştir. Örgüt sözünü tuttuğunda gerisi siyasetin işi” dedi. Belediyelerdeki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek “Yeni bir yerel yönetimler yönetimi statüsüne ihtiyaç var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sürece gönderme yaparak, “belediyelerdeki kayyum uygulamalarının yeniden istisna haline geleceğini" dile getirerek yerel yönetimlerde özerklik konusunda adımlar atılabileceğinin işaretini verdi.

YENİÇAĞ 15 VE 10 YIL ÖNCE GAZETE MANŞETİNDE YAZMIŞTI

PKK’nın fesih kararının ardından “federasyon” ve “demokratik konfedaralizm” kavramları sıklıkla teleffuz edilmeye başlaması da Yeniçağ’ın iki manşetini yeniden gündeme getirdi. Terör örgütü PKK elebaşısının hain planlarını, iktidarın ise federasyon için çalışmalarını Yeniçağ yıllar önce defalarca yazmıştı. İşte o manşetlerden bazıları…

Tarih: 10 Aralık 2010

ABD’den Adalet Bakanı’nın gezisi için şok bilgi

Türkiye Federal Sistemi inceledi

ABD ve Türk Adalet Bakanlıkları arasında yürütülen gizli temasların ürünleri ortaya çıkmaya başladı.

Tarih 14 Ocak 2015…

Öcalan projenin adını açıkladı

Konfederal Orta Doğu

TERÖRİSTBAŞI Öcalan, Oslo görüşmeleriyle başlayan ihanet sürecinde aldıkları tavizlerin başında “demokratik konfederal” sistemin olduğunu yazdığı mektupla ortaya koydu. İmralı’dan Asuri, Süryani ve Keldanilere “devlet eliyle” mesaj gönderen Öcalan, kurtuluşlarının bu sistemle olacağını öne sürdü.

“Öz savunma” ve “başkaldırı”ya hazırlık NINOVA’da başlayan Süryanilerin “öz savunma” oluşturulup “başkaldırı”ya hazır olmalarını isteyen Öcalan, “Bölgedeki savaşların aşılması, öz savunma ile mümkün. Kadim kültürün dirilişinin Konfederal Orta Doğu halklar mozaiğinde hak ettiği yeri alacağına dair inancımı yinelemek isterim” ifadelerini kullandı. ABD, İngiltere ve İsrail’in de isteğiydi AKP, böylece söz verdiği bir misyonu daha hayata geçiriyor.