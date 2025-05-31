Üniversite bahçesinde oturmak da yasaklandı!

Havalar ısınmaya başlarken, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde kampüsteki yeşil alanlara 'Çimlere oturmak piknik yapmak yasaktır' tabelaları asıldı. Daha önce 'kişiye özel ilan' iddialarıyla gündeme gelen üniversitenin bu kararı öğrenci ve kent halkı arasında tartışmalara neden oldu.

Üniversite yönetimlerinin uygulamaları son zamanda tepki çekerken Fırat Üniversitesi yönetimi de dikkat çeken bir karara imza attı. bu kez kampüs yaşamına dair bir yasakla gündemde.

Elazığ'ın merkezinde yer alan Fırat Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin ve kent sakinleri için sayılı nefes alma alanlarından biri olarak görülen yeşil alanların çevresine 'Çimlere oturmak ve piknik yapmak yasaktır' yazılı tabelaların asıldığı görüldü.

Üniversitenin aldığı karara bazı öğrenciler sosyal medyada tepki gösterdi.

Bazı öğrenciler, "Kampüste oturacak başka bir alan yok" diyerek kararı eleştirirken, bazıları da bu yasağın kampüs yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş rektörlüğündeki Fırat Üniversitesi daha önce de 'kişiye özel ilan' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Halk TV'nin haberine göre geçtiğimiz yıl Kasım ayında üniversitenin yayımladığı, 83 kişilik akademik ilanlarından özellikle beş tanesi dikkat çekmişti.

Fırat Üniversitesi, farklı bölümlerden 66 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alımı için yayımlanan ilanda Eğitim Fakültesine alınacak profesör, doçent ve üç Dr. öğretim görevlisi alım şartları dikkat çekmişti. Söz konusu ilanda, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına alınacak Dr. öğretim üyesi şartına ‘Çevrimiçi eğitim programları alanında çalışmaları bulunmak’, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalına alınacak profesör alımında, ‘Eğitimde hesap verilebilirlik alanında çalışmaları bulunmak’ şartı aranırken doçentlik alımında ise, ‘Dijital liderlik alanında çalışmaları bulunmak’ şartı konulması dikkatlerden kaçmamıştı.

Yine Dr. öğretim üyesi alımı şartında 'Eğitimde WEB 2.0 araçlarının kullanımı alanında çalışmaları bulunmak', okul öncesi eğitim anabilim dalına alınacak Dr. Öğretim üyesi şartında ise ‘Erken çocukluk döneminde uzamsal ilişkiler alanında çalışmaları bulunmak’ şartlarının yer aldığı görülmüştü.