Faciadan kıl payı dönülmüştü... Arel Üniversitesi'ni çökerten üniversite

Arel Üniversitesi’nin Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan yerleşkesindeki binanın bir kısmının iki gün önce çökmesiyle ilgili yankılar devam ediyor. Çökmenin bitişikteki inşaat çukuruna ait istinat duvarının, basınca dayanmamasından meydana geldiği açıklanmıştı.

OdaTV'nin haberine göre fore kazıklar çakılarak oluşturulan istinat duvarının çökmesinin, 2017 yılına ait konut projesinde 4 olan bodrum kat sayısının, 2019 sonunda araziyi Biruni Üniversitesi’nin almasından sonra bodrum katlarının 6’ya çıkartılmasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

4 BODRUM KAT YAPILACAKTI, 6’YA ÇIKARILDI

Çökmeye neden olan derin hafriyat çukuru, Biruni Üniversitesi tarafından yaptırılacak olan hastane binasına ait olduğu öğrenildi. Sefaköy’de bulunan söz konusu 12911 nolu parsel 17 bin 688 metrekare büyüklüğünde. Parselle ilgili olarak 2017 yılında, o tarihteki sahipleri konut ve büro projesi hazırlamıştı. O projeye göre parsele 4 bodrum kat yapılacaktı. Parseli 19 Aralık 2019 tarihinde Biruni Üniversitesi satın aldı.

Biruni Üniversitesi’nin geçen yıl temmuz ayında “12911 parsel 22 Pafta Hastane Binası İnce İnşaat Yapım İşi İhalesi” şeklinde bir ilan yayınladı. Söz konusu ilanda işin miktarı ve türü için şöyle denilmişti:

“Üniversiteye ait taşınmaz üzerinde 6 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan yaklaşık olarak 63.689 metrekare kapalı alanlı binanın ince inşaat işini kapsamaktadır.”

Bir başka ifade ile Biruni Üniversitesi söz konusu araziyi satın aldıktan sonra, bodrum sayısı 4’ten 6’ya çıktı. Bu da temel kazısının daha fazla derin kazıldığı sonucunu doğuruyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU

Biruni Üniversitesi 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından kuruldu. Dünya Eğitim Vakfı 2013 yılında, Erva Öğretim Yatırımı ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruldu. Erva A.Ş. ise 2012 yılı sonunda Prof. Dr. Adnan Yüksel tarafından kuruldu. Kısa sürede büyük bir atılım gösteren Biruni Üniversitesi’nin Rektörlüğü Silivrikapı’da Topkapı Surlarının karşısında 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunuyor. Üniversitenin sahibi konumunda bulunan Prof. Dr. Adnan Yüksel aynı zamanda üniversitenin rektörlüğünü yapıyor. Üniversitenin Rektör Yardımcısı ise 24. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer.

Odatv’nin ulaştığı Biruni Üniversitesi yetkilileri şu anda meşgul olduklarını ve geri dönüş yapacaklarını belirtti.