27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Faciadan kıl payı dönülmüştü... Arel Üniversitesi'ni çökerten üniversite

Faciadan kıl payı dönülmüştü... Arel Üniversitesi'ni çökerten üniversite

İstanbul Küçükçekmece’de Arel Üniversitesi’ne ait binanın çökmesine neden olan bitişikteki derin inşaat çukurunun, Biruni Üniversitesi’ne ait hastaneye ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:17
Takip Et

Üniversite binasını çökerten, çevredeki binalara hasar veren göçüğün altından Biruni Üniversitesi çıktı

Faciadan kıl payı dönülmüştü... Arel Üniversitesi'ni çökerten üniversite
+
Aa
-

Arel Üniversitesi’nin Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan yerleşkesindeki binanın bir kısmının iki gün önce çökmesiyle ilgili yankılar devam ediyor. Çökmenin bitişikteki inşaat çukuruna ait istinat duvarının, basınca dayanmamasından meydana geldiği açıklanmıştı.

OdaTV'nin haberine göre fore kazıklar çakılarak oluşturulan istinat duvarının çökmesinin, 2017 yılına ait konut projesinde 4 olan bodrum kat sayısının, 2019 sonunda araziyi Biruni Üniversitesi’nin almasından sonra bodrum katlarının 6’ya çıkartılmasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

4 BODRUM KAT YAPILACAKTI, 6’YA ÇIKARILDI

Çökmeye neden olan derin hafriyat çukuru, Biruni Üniversitesi tarafından yaptırılacak olan hastane binasına ait olduğu öğrenildi. Sefaköy’de bulunan söz konusu 12911 nolu parsel 17 bin 688 metrekare büyüklüğünde. Parselle ilgili olarak 2017 yılında, o tarihteki sahipleri konut ve büro projesi hazırlamıştı. O projeye göre parsele 4 bodrum kat yapılacaktı. Parseli 19 Aralık 2019 tarihinde Biruni Üniversitesi satın aldı.

Biruni Üniversitesi’nin geçen yıl temmuz ayında “12911 parsel 22 Pafta Hastane Binası İnce İnşaat Yapım İşi İhalesi” şeklinde bir ilan yayınladı. Söz konusu ilanda işin miktarı ve türü için şöyle denilmişti:

“Üniversiteye ait taşınmaz üzerinde 6 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan yaklaşık olarak 63.689 metrekare kapalı alanlı binanın ince inşaat işini kapsamaktadır.”

Bir başka ifade ile Biruni Üniversitesi söz konusu araziyi satın aldıktan sonra, bodrum sayısı 4’ten 6’ya çıktı. Bu da temel kazısının daha fazla derin kazıldığı sonucunu doğuruyor.

 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU

 Biruni Üniversitesi 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından kuruldu. Dünya Eğitim Vakfı 2013 yılında, Erva Öğretim Yatırımı ve Ticaret A.Ş. tarafından kuruldu. Erva A.Ş. ise 2012 yılı sonunda Prof. Dr. Adnan Yüksel tarafından kuruldu. Kısa sürede büyük bir atılım gösteren Biruni Üniversitesi’nin Rektörlüğü Silivrikapı’da Topkapı Surlarının karşısında 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunuyor. Üniversitenin sahibi konumunda bulunan Prof. Dr. Adnan Yüksel aynı zamanda üniversitenin rektörlüğünü yapıyor. Üniversitenin Rektör Yardımcısı ise 24. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sevim Savaşer. 

Odatv’nin ulaştığı Biruni Üniversitesi yetkilileri şu anda meşgul olduklarını ve geri dönüş yapacaklarını belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
1
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
2
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
3
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
4
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
5
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
6
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.