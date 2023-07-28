Üniversite etkinliğinde skandal görüntüler

2009 yılında Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulan Medipol Üniversitesi, her sene olduğu gibi bu sene de farklı ülke vatandaşları olan öğrencileri bir araya toplayan kültür günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte savaştan kaçıp gelen Suriyeli ve Afganistanlı öğrencilerin kendi ülke bayraklarını açarak etkinlikte gövde gösterisi yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TÜRK ÖĞRENCİLER İKİNCİ PLANDA KALDI

Sığınmacılar, kendi ülkelerindeki savaşlardan kaçıp Türkiye’ye gelerek buradaki üniversitelerde sınavsız ve ücretsiz eğitim görüp yılsonu kutlamalarında, kendi ülkelerinin bayraklarını dalgalandırırken, Türk öğrenciler ise birçok maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversiteye gidemiyor veya öğrenimini tamamlayamayıp evlerine geri dönüyor.

SIĞINMACI ÇOĞUNLUĞU SEBEBİYLE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ TERCİH ETMEKTE ÇEKİNİYOR

Medipol Üniversitesi’nde artan sığınmacı sayısı nedeniyle Üniversite tercihi yapan öğrenciler, Medipol Üniversitesi’ni yazmakta çekiniyor. Sığınmacıların ülkede yaptıkları taciz, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlar sebebiyle öğrencilerin aileleri de çocuklarını üniversiteye göndermeye çekiniyor.