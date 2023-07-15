Üniversite harçlarının geri ödeneceği iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve YÖK yanıt verdi. Peki, üniversite harçları geri mi döndü? YÖK üniversite harçları için ne dedi?

Resmi Gazete'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" yayımlandı. Yeni düzenleme kapsamında üniversite eğitimine başlayacak birinci öğretim öğrencilerinin de harç yatırmak zorunda kalacağı iddia edildi. Peki, üniversite harçları geri döndü mü?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek' iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

YÖK üniversite harçlarına ilişkin Twitter hesabında şu ifadeler yer verdi:

‘’Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında da geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden ve yeni başlayan öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar harç ödemeyecek.’’