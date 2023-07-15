Üniversite harçları geri mi döndü? YÖK üniversite harçları için ne dedi?

Üniversitede birinci öğretimler için eğitim harçlarının geri döndüğü iddialarının ardından Yüksek Öğretim Kurumu YÖK açıklama yaptı. Peki, üniversite harçları geri mi döndü? YÖK üniversite harçları için ne dedi?

Üniversite harçları geri mi döndü? YÖK üniversite harçları için ne dedi?

Üniversite harçlarının geri ödeneceği iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve YÖK yanıt verdi. Peki, üniversite harçları geri mi döndü? YÖK üniversite harçları için ne dedi?

Resmi Gazete'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" yayımlandı. Yeni düzenleme kapsamında üniversite eğitimine başlayacak birinci öğretim öğrencilerinin de harç yatırmak zorunda kalacağı iddia edildi. Peki, üniversite harçları geri döndü mü?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek' iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

YÖK üniversite harçlarına ilişkin Twitter hesabında şu ifadeler yer verdi:

‘’Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında da geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden ve yeni başlayan öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar harç ödemeyecek.’’

Öne Çıkanlar
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Mısır tarlasından altın fışkırdı. Toplaya toplaya bitiremediler Dünya
Mısır tarlasından altın fışkırdı. Toplaya toplaya bitiremediler
Seyit Mehmet Özkan: Tabanca gibi oyuncular sahaya süreceğiz Spor
Seyit Mehmet Özkan: Tabanca gibi oyuncular sahaya süreceğiz
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor Dünya
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı? Ekonomi
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz Sağlık
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz
MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?