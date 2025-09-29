Üniversite hastanelerindeki skandallar ortaya çıktı: Sayıştay tek tek sıraladı

Sayıştay’ın üniversite hastanelerine yönelik tespitlerine göre; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki bazı çalışanlara bir yılda 270 saati geçen sürelerde fazla çalışma yaptırıldı. Ankara Üniversitesi’nin hastanesinde görev yapan bazı öğretim üyelerine ise aktif çalışmadığı dönemlerle ilgili performans ödemesi verildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde de 145 hastadan mevzuata aykırı şekilde 1 milyon 390 bin 754 TL fazla ücret alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin denetim raporlarında üniversite hastanelerine ilişkin tespitlere de yer verildi. Ankara Üniversitesi’nin Sayıştay raporunda; hastanede görevli bazı öğretim üyelerine aktif çalışmadıkları zaman dilimlerinde de hasta muayenesi, yara pansumanı, ultrason gibi sağlık hizmetleri nedeniyle performans ödemesi verildiği tespiti yer aldı. Ödeme yapılan personelden bazılarının çalışıyor gözüktüğü sırada yurt içi veya yurt dışı bir kongrede olduğu; izinde ya da raporlu olduğu kaydedildi.

Çukurova Üniversitesi’nin Sayıştay raporuna göre ise, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı çalışanlara, 2024 yılı içerisinde iki yüz yetmiş saati geçen sürelerde fazla çalışma yaptırıldı. Sayıştay raporunda; üniversite hastanesinin bu fazla mesainin gerekçesi olarak 4 yıl önce yaşanan Covid-19 salgınını ve 2 yıl önce yaşanan deprem felaketini gösterdiği belirtildi. Raporda “İdare, her ne kadar kanuni sınırı aşan fazla mesai uygulamasının yaşanan salgın ve deprem nedeni ile gerçekleştirildiğini ifade etse de bir işçiye kanunda öngörülen azami sürenin üzerinde mesai yaptırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir” denildi.

HASTALARDAN FAZLA ÜCRET ALINMIŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporuna göre ise Farabi Hastanesi’nde mesai saatleri dışında tedavi gören bazı kanser hastalarından, Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri için ücret istendi. Raporda, bu şekilde hatalı uygulamaya maruz kalan 145 hastanın toplam 1 milyon 390 bin 754 TL ilave ücret ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Raporda, üniversite hastanesinin bu tespite karşı fazla ücret ödeyen hastalara paralarının geri verilmesi için gerekli çalışmaları başlattığı kaydedildi.

Düzce Üniversitesi’nin Sayıştay raporunda da Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin eczanesinde son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların kontrolüne dair bir sisteminin bulunmadığı ve bu nedenle bazı ilaçların son kullanma tarihinin geçtiği belirtildi.