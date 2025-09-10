Üniversite hastanesinde acı son! Hükümlü 5’nci kattan atladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kocaeli’nde üniversite hastanesinde korkunç bir olay yaşandı. Hastanenin psikiyatri bölümünde jandarma gözetiminde tedavi gören Rasim Osman, 5’inci kattan pencereden atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5'inci katından atladı.

Osman'a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Rasim Osman'ın daha önce bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

