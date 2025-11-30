Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Ayakta Kemoterapi Bölümü’nde görevli bir hemşirenin öğle yemeğinde yediği yemekten böcek çıktı.

Yaşanan skandalın ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Gaziantep Şubesi açıklama yaptı. SES Gaziantep Şube Eş Başkanı Yılmaz Sucu, yemek tabağında böcek çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada yaşananın 'bir sağlık kurumunda karşılaşılabilecek en ağır hijyen skandallarından biri' olduğunu belirterek, “Bu tablo ne insan onuruna ne sağlık emekçilerine ne de hasta güvenliğine uygundur” ifadelerini kullandı.

Sucu, hastane yönetiminin şeffaf bir açıklama yapması ve sürecin açık, takip edilebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, olayın tekrarlanmaması için düzenli denetimler, zararlı kontrolü, personel eğitimi ve hijyen protokollerinin yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

"SÜREÇ BAŞLATILDI"

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada iddianın ardından gerekli sürecin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2025 tarihinde Ayakta Kemoterapi Bölümü’nde görevli bir personelimize verilen öğle yemeğinde yabancı cisim bulunduğu yönündeki iddia üzerine gerekli süreçler hızla başlatılmıştır. Konu, ilgili birimler tarafından dikkatle incelenmekte olup gerekli denetimler titizlikle yürütülmektedir. Sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi esastır. İnceleme tamamlandığında elde edilen bulgular ilgili birimlerle paylaşılacak ve gereken idari işlemler uygulanacaktır. Hastanemiz hijyen ve güvenlik standartlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."